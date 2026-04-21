Los desistimientos de querellas en el caso Jet Set continúan generando análisis en el ámbito jurídico y reacciones en la opinión pública, en medio de un proceso marcado por decisiones individuales de las víctimas y cuestionamientos sobre sus implicaciones legales.
Los juristas Robinson Reyes y Diógenes Durán explicaron que el caso se enmarca en una acción pública a instancia privada, lo que permite a las partes retirar sus querellas en cualquier etapa del proceso.
Según Reyes, bajo esa calificación jurídica, los hechos podrían tipificarse como homicidio imprudencial, cuya sanción máxima sería de hasta dos años de prisión.
El especialista indicó que se trata de una pena de carácter correccional, lo que en la práctica podría derivar en la suspensión de la misma bajo ciertas condiciones, reduciendo la probabilidad de cumplimiento efectivo en prisión.
Asimismo, sostuvo que el rol del Ministerio Público se ve condicionado por la permanencia de los querellantes, ya que múltiples víctimas han llegado a acuerdos con los imputados, provocando el retiro progresivo de acciones legales.
En ese contexto, Reyes señaló que muchas personas optan por compensaciones económicas inmediatas, ante la incertidumbre de procesos judiciales prolongados.
Consecuencias para las víctimas
Por su parte, Durán explicó que cuando una víctima desiste no pierde esa condición, pero sí renuncia a su calidad de querellante y a las acciones civiles, incluyendo la posibilidad de reclamar indemnizaciones o incidir en la calificación jurídica del caso.
El desistimiento implica renunciar a todo lo que conlleva la acción civil, precisó.
El jurista calificó esta figura como un tema “sensible”, al considerar que detrás de cada decisión existen factores emocionales y económicos que influyen en las víctimas.
Reacciones en redes sociales
En paralelo, el desistimiento de al menos 10 afectados durante la audiencia preliminar ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde se evidencian posturas divididas. Mientras algunos usuarios cuestionan posibles acuerdos económicos y reclaman justicia, otros defienden el derecho de las víctimas a decidir en medio del duelo y el desgaste del proceso.
Las publicaciones también reflejan empatía hacia los familiares, destacando las dificultades económicas y emocionales que enfrentan, especialmente cuando hay menores afectados tras la pérdida de sus padres.
Llamado a evitar la revictimización
Tras la audiencia, la abogada Laura Acosta llamó a la sociedad y a los medios a evitar la revictimización de las personas afectadas. La jurista enfatizó que cada comparecencia en el tribunal obliga a revivir el dolor por la pérdida de sus familiares.
“Cada día que una víctima viene aquí, viene a sufrir la pérdida una y otra vez”, expresó, al subrayar que no corresponde juzgar las decisiones de quienes han optado por desistir.
El caso se mantiene en fase preliminar, para continuar la audiencia el juez Raymundo Mejia fijó el próximo lunes a las 9 de la mañana.
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