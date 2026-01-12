El juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el lunes 16 de marzo del año 2026 el conocimiento de la audiencia del preliminar que se sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el pasado 8 de abril de este 2025.

El tribunal otorgó un plazo de 10 al Ministerio Público para notificación de todas las partes.

En ese orden, el juez Mejía Zorrilla fijó para el 30 de enero la audiencia para conocer la solicitud de peticiones por parte de la barra de la defensa de los acusados.

La barra de la defensa de los hermanos Espaillat solicitó al tribunal autorización para la realización de un peritaje contratado por ellos a la que albergaba el centro de diversión nocturna.

El Ministerio Público señala a los hermanos Espaillat como responsables de de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Las barras de la defensa solicitaron el aplazamiento de la audiencia debido a que el tribunal no había notificado a las partes de la acusación del órgano acusador, la cual se sustenta con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

La investigación se realizó a partir de una instrucción particular dictada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para que llevaran adelante el proceso penal, a fin de determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jet Set.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Miguel Collado y el fiscalizador Enmanuel Ramírez Sánchez.

Para la audiencia de hoy, el Movimiento Jet Set convocó a la ciudadanía a brindar apoyo a los familiares de las víctimas del desplome de la discoteca, en la audiencia preliminar.

"Los familiares de fallecidos y sobrevivientes de esta tragedia necesitan el apoyo de toda la población para librar esta lucha contra la anarquía, la injusticia y el olvido", sostiene el comunicado colgado en las redes sociales.

El derrumbe de la discoteca resultó en la muerte de 236 personas y más de 100 heridos.