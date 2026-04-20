El abogado Jean Carlos Martínez Segura, representante de familiares de las víctimas en el caso del colapso de la discoteca Jet Set, aseguró que el proceso judicial continuará su curso pese al retiro de varias querellas por parte de algunos querellantes, una situación que —según dijo— forma parte de una estrategia de la defensa y no detiene la causa.

De acuerdo con lo expresado por Martínez Segura, durante la audiencia preliminar se presentaron acusaciones que, en términos generales, abarcarían “al menos cinco a ocho” imputaciones a particulares bajo la figura de homicidio voluntario con “dolo eventual”.

El abogado planteó que esta fase todavía no está cerca de concluir y estimó que serían necesarias “por lo menos” tres o cuatro audiencias más para cerrar la audiencia preliminar.

En medio del avance del caso, se mencionó que varios querellantes decidieron retirar sus acciones. Ante esa situación, Martínez Segura afirmó que esos desistimientos no cambian el fondo del proceso. “No importa que retiren todas las querellas”, sostuvo, al argumentar que se trata de un caso de acción pública, por lo que —según su postura— el expediente seguiría adelante independientemente de las decisiones individuales de algunos denunciantes.

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El jurista interpretó los retiros como parte de una línea de defensa orientada a debilitar el componente humano del caso. “Esa es una estrategia de la defensa para desarticular emocionalmente a las víctimas”, declaró. En esa misma línea, advirtió sobre lo que describió como “campañas de sensibilización” difundidas alrededor de los desistimientos y llamó a no dejarse influir por ese tipo de mensajes.

Martínez Segura precisó que los retiros no serían casos aislados. Según indicó, “fueron más de nueve” las querellas retiradas hasta el momento, aunque insistió en que ello “no afecta el proceso” y que la ruta judicial se mantiene.

En sus declaraciones, el abogado también elevó el tono al plantear que el país espera una respuesta contundente por tratarse de un hecho de alto impacto. “El país espera una sanción ejemplar”, afirmó. Y, aunque se trata de una valoración y no de un resultado judicial, aseguró que —a su entender— los hermanos Espaillat serán enviados a juicio y eventualmente condenados.

Por ahora, el caso se mantiene en etapa preliminar, con nuevas sesiones previstas para completar esta fase procesal, mientras persiste el debate público y legal sobre las responsabilidades y el alcance de las acusaciones.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más