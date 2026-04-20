La abogada Ingrid Hidalgo, representante de varias víctimas en el caso Jet Set, solicitó ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la imposición de medidas de coerción real contra los imputados, incluyendo el embargo de bienes y la inscripción de hipotecas judiciales provisionales.

Durante su intervención en la audiencia preliminar, Hidalgo planteó que se declaren buenas y válidas las constituciones en actor civil presentadas, al considerar que cumplen con los requisitos legales y están sustentadas en pruebas que vinculan a los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera.

La jurista detalló que, en representación de las víctimas, se han formulado pretensiones civiles que ascienden hasta los 300 millones de pesos dominicanos, las cuales serían formalizadas en un eventual juicio de fondo.

Entre las medidas solicitadas figura la autorización para inscribir hipotecas judiciales provisionales y trabar embargos retentivos sobre los bienes de los imputados, como garantía de posibles indemnizaciones.

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Asimismo, pidió que se admitan todos los documentos y testimonios presentados como medios de prueba y que los acusados sean condenados al pago de las costas legales del proceso.

Representación de víctimas

Hidalgo explicó que actúa en nombre de varias víctimas y familiares afectados, incluyendo miembros de la familia Castillo Ricard y otros querellantes, quienes buscan resarcimiento por los daños sufridos.

En el aspecto penal, la defensa de las víctimas indicó que se adhiere a la acusación y a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, al considerar que está debidamente fundamentada en pruebas legales y pertinentes contra los imputados y las empresas vinculadas al caso.

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