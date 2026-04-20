El Palacio de Justicia amaneció este lunes 20 de abril bajo un amplio dispositivo de seguridad. Agentes de la Policía Nacional permanecen apostados en sus afueras de manera preventiva, mientras se aguarda el traslado de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat —propietarios de la discoteca Jet Set— a la sala de audiencias para la continuación de su audiencia preliminar.

El Caso Jet Set en Cifras

La jornada estará centrada en el debate sobre la calificación jurídica de los hechos y en el llamado a justicia de los 141 querellantes que representan a las víctimas de la tragedia.

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El proceso retoma luego de un receso desde el 6 de abril. El Ministerio Público sostiene su acusación en un expediente de 156 páginas con pruebas testimoniales, periciales y documentales —incluyendo chats, audios y videos que revelan alertas previas sobre el estado del techo—, mientras los abogados de las víctimas exigen la apertura a juicio de fondo. El colapso del techo de la discoteca, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejó un saldo de 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y 174 niños, niñas y adolescentes en la orfandad.

10:45 a.m.: Inicia la audiencia preliminar

La continuación de la audiencia preliminar en el proceso contra los hermanos Espaillat estuvo marcada por retrasos y desorganización, luego de que varios abogados de víctimas no se presentaran cuando fueron llamados por el tribunal.

El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, advirtió que no podía detener la audiencia por la ausencia de representantes legales y procedió a llamar a otros querellantes.

“El tribunal no puede esperar a nadie, porque ya se han dado muchas oportunidades y hay que respetar el tiempo de los que están presentes”, expresó el magistrado durante la sesión.

9:55 a.m.: Traslado de los hermanos Espaillat

Antonio y Maribel Espaillat fueron trasladados para continuar la audiencia preliminar del proceso judicial que se sigue en su contra, en el Distrito Nacional.

Durante la pasada audiencia, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional escuchó la lectura formal de la acusación presentada por el Ministerio Público, como parte del conocimiento del caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más