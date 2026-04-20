La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez denunció que, a más de cuatro años de haber solicitado documentación relevante para el caso, aún no ha recibido la totalidad de los archivos requeridos al Ministerio Público, lo que calificó como un acto de “mala fe”.

Según explicaron, las solicitudes —que incluyen audios, videos y documentos oficiales vinculados a la investigación— fueron realizadas desde 2021 y, pese a decisiones judiciales que ordenaban su entrega, continúan sin ser cumplidas en su totalidad.

Indicaron que, en los casos en que hubo respuesta, esta fue tardía e incompleta, con documentos que no correspondían a lo solicitado o archivos digitales que no podían abrirse, lo que ha impedido su análisis.

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La defensa sostuvo que esta situación ha limitado el ejercicio del derecho de defensa, al tiempo que acusó al Ministerio Público de retener información y llevar el proceso sin garantizar acceso pleno a las pruebas.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más