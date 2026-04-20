El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el proceso seguido contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, anunció la implementación de un nuevo calendario de audiencias, tras evaluar la carga del caso y las condiciones de las partes involucradas.

La jueza Yissel Soto explicó que, debido a la complejidad del proceso y a las múltiples incidencias presentadas, el tribunal decidió aumentar el ritmo de trabajo.

El órgano judicial está integrado además por la magistrada Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Claudia Nin.

En ese sentido, a partir del 13 de mayo, las audiencias se celebrarán tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes, a las 9:00 de la mañana.

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El tribunal también dispuso un receso en la jornada actual y fijó la próxima audiencia para el miércoles a las 9:00 de la mañana, al tiempo que instó a las partes a organizar sus agendas conforme al nuevo calendario.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más