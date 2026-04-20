La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicologia (Asodopsi), Abril Arias, manifestó su profunda preocupación ante el clima de hostilidad que impera en las vías públicas del país, calificando como "alarmante" la tragedia ocurrida recientemente en Santiago.
Según la especialista, el linchamiento del camionero David Carlos Abreu Quesada es el síntoma más extremo de una sociedad que transita hacia una etapa de violencia generalizada y un peligroso retorno a la "justicia por mano propia".
Arias fue enfática al señalar que la República Dominicana parece estar regresando a los tiempos del “ojo por ojo y diente por diente”, calificando como alarmante el hecho de que el país esté retornando a los tiempos de la "Ley del Talión", evidenciando una sociedad neurótica que responde con violencia extrema ante cualquier situación en el tránsito.
Advirtió que, ante la falta de confianza en las autoridades, el ciudadano ha comenzado a imponer su propia ley, lo que desarticula el estado de derecho y fomenta una sociedad neurótica gobernada por el miedo, donde cualquier conflicto cotidiano puede escalar hasta convertirse en una ejecución pública.
El factor motorista: "Chivos sin ley" en las calles
Dentro de este diagnóstico de deterioro social, la presidenta de Asodopsi puso un foco especial en la conducta de los motoristas, a quienes calificó de violentos, agresivos y desequilibrados. Arias instó a las autoridades a prestar atención urgente a este sector, señalando que estos conductores acuden a la agresión física ante cualquier incidente de tránsito, por mínimo que sea.
"Se han vuelto comunes los casos donde estos individuos rayan vehículos, rompen cristales o destruyen retrovisores ante cualquier roce, desplazándose como ’chivos sin ley' por todo el territorio nacional", denunció la experta. Para la psicóloga, esta conducta refleja una ausencia total de autocontrol y un desprecio por las normas de convivencia, lo que convierte cada interacción vial en un potencial escenario de tragedia.
Hacia un Pacto por la Paz Nacional
Ante este panorama, la especialista instó al Ministerio de Interior y Policía a liderar un Pacto por la Paz Nacional. Arias propuso que el abordaje de la inseguridad ciudadana no se limite a la vigilancia, sino que incluya una reforma en la formación de los agentes del orden para la resolución de conflictos y la implementación de programas de psicoeducación en los barrios.
La propuesta incluye también un llamado a la Confederación de Motoconchistas y gremios de choferes para iniciar un proceso de sensibilización y control de conducta. Asimismo, abogó por el fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas, asegurando que solo fomentando el buen trato desde la infancia se podrá revertir la tendencia hacia la "justicia de la selva".
El peso de la salud mental en la seguridad
Finalmente, la presidenta de los psicólogos dominicanos subrayó que el país no puede permitir que estos hechos se normalicen. Para Arias, la seguridad ciudadana es inseparable de la salud mental; por ello, considera vital que el Estado intervenga los sectores de riesgo con apoyo psicológico directo para desarmar la agresividad que hoy impera en las calles.
Solo a través de una acción rápida y coordinada que incluya educación ciudadana y consecuencias legales firmes para quienes actúan al margen de la ley, se podrá devolver la tranquilidad a una sociedad que hoy vive bajo el asedio de la impulsividad y la violencia vial.
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