Tirado a la entrada del sótano del Palacio de Justicia de Santiago, el chofer Delvy Carlos Abreu Quezada se encomendaba a Dios y aclaraba que no había hecho nada malo. Hasta esa sede judicial llegó buscando auxilio, perseguido por una turba de motociclistas tras un alegado accidente de tránsito. Pero los agentes de seguridad del recinto no pudieron evitar la "estocada mortal" que le propinaron sus atacantes y que le costó la vida.

Frente a los agentes y a apenas 200 metros del Hospital de Seguros Sociales Presidente Estrella Ureña —al que se llegaba cruzando la avenida 27 de Febrero—, Delvy Carlos imploraba que no lo dejaran morir. Respondía preguntas, sangraba y perdía el aliento, según muestra un video que circula en redes sociales. Algunos testigos señalaron que la ayuda llegó tarde, a pesar de la cercanía del centro médico.

Un roce que desató la tragedia

Según los primeros reportes, Delvy Carlos habría rozado una motocicleta en la avenida Circunvalación Sur, próximo al Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (Zona Franca). Ese incidente bastó para que una turba de motoconchistas lo persiguiera, dispuesta a vengar el supuesto atropello de uno de sus compañeros.

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Ante la persecución, el chofer buscó refugio primero en el destacamento policial ubicado frente a la Zona Franca, pero no lo encontró. Continuó entonces hacia el Palacio de Justicia, donde la turba lo alcanzó y lo agredió con armas blancas y otros objetos.

La Policía, en silencio

Tras el hecho, la Policía en Santiago anunció la detención de ocho hombres presuntamente vinculados al grupo agresor, pero hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente a los sospechosos.

Tampoco han ofrecido explicaciones sobre la presunta inacción de los agentes del destacamento policial que, según testigos, "no movieron un dedo" para auxiliar a Delvy Carlos cuando buscó refugio por primera vez.

Este domingo por la tarde, la institución emitió una escueta nota informativa en la que reportó que las investigaciones continúan, con foco en la evaluación de las grabaciones difundidas en plataformas digitales.

"Él estaba buscándose la comida del día a día"

El cuerpo de Delvy Carlos Abreu Quezada fue velado este domingo en el Ensanche Libertad (El Cercado), en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, donde amigos y familiares lamentaron su muerte y exigieron justicia.

"Es un abuso. Un hombre que lo que estaba era buscándose la comida del día a día. Yo espero que se haga justicia por mi papá", dijo José David Abreu, hijo del fallecido.

"Queremos que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas, porque él estaba trabajando, no se estaba metiendo con nadie. Solamente por un roce le quitaron la vida, y hubo mucho descuido también" , expresó Anthony Abreu .

"Vamos a hacer justicia, eso no se va a quedar así", afirmó Kiara Michell Abreu, quien también denunció la falta de asistencia oportuna mientras su padre imploraba que no lo dejaran morir.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más