El Ayuntamiento de Santiago condenó la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura, y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables del hecho.

Las autoridades municipales se pronunciaron este domingo tras el fallecimiento del trabajador de la empresa Compañía de Limpieza Urbana (COMLURSA SRL), quien murió luego de ser atacado por una turba de motoconchistas tras un accidente de tránsito.

Alcaldía pone equipo legal a disposición de la familia

Además de expresar su pesar, la Alcaldía informó que pondrá a disposición de los familiares de la víctima su equipo de abogados, con el objetivo de dar seguimiento legal al caso.

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La institución, representada por José Ulises Rodríguez Guzmán, condenó el hecho violento que terminó con la vida de un trabajador que desempeñaba una labor esencial en la recolección de desechos sólidos.

Llamado a resolver conflictos sin violencia

En un comunicado oficial, el cabildo destacó la importancia del trabajo que realizan los empleados de limpieza en beneficio de la comunidad y llamó a manejar los conflictos de manera pacífica.

“Los trabajadores de limpieza realizan una labor en beneficio de toda la comunidad. Ante cualquier incidente, existen mecanismos para resolver las situaciones de manera pacífica, sin recurrir a la violencia”, indicó la Alcaldía.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más