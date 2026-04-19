La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lamentó el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada y ordenó al Ministerio Público presentar cargos preliminares por asesinato contra los responsables del hecho.

La funcionaria ofreció esta información a través de su cuenta en la red social X, donde también expresó su rechazo al hecho de violencia.

Según explicó, el crimen se produjo tras un conflicto originado por un accidente de tránsito sin heridos, que escaló hasta una persecución y posterior agresión contra la víctima en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

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Empresa Comlursa expresa pesar por la muerte de su colaborador

La Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa) condenó el acto de violencia que terminó con la vida de su empleado, quien se desempeñaba como chofer de un camión compactador.

A través de un comunicado, la empresa manifestó su “más profundo pesar” por el fallecimiento de Abreu Quezada, ocurrido el 17 de abril de 2026 mientras cumplía su jornada laboral, a causa de las heridas de gravedad provocadas durante el incidente.

La entidad informó que el trabajador tenía más de nueve meses laborando en la empresa y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros.

“Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos”, indicó Comlursa.

Ocho motoconchistas detenidos por el caso

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo al presunto autor de la herida de arma blanca que provocó la muerte de la víctima, quien también laboraba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

El ataque, protagonizado por varios motoconchistas, quedó registrado en video y ha sido difundido en redes sociales.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó luego de que el camión conducido por Abreu Quezada impactara una motocicleta, lo que desató una persecución.

“Las investigaciones establecen que Abreu Quezada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, resultando con una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos”, detalló la Policía.

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