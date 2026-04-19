El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) mantiene desplegados equipos pesados en puntos estratégicos de varios afluentes de esta provincia, con el objetivo de adecuar áreas vulnerables y reducir de forma inmediata el riesgo de inundaciones.

La información fue ofrecida durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a autoridades municipales y representantes comunitarios, en la comunidad Los Ciruelos, donde se socializaron medidas para enfrentar los efectos de las recientes crecidas.

Trabajos en el río Camú y otras comunidades

El director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, explicó que se ejecutan trabajos de adecuación del cauce del río Camú en su paso por Los Ciruelos, utilizando equipos como excavadoras y retropalas, lo que permitirá al afluente manejar mayores volúmenes de agua.

Asimismo, informó que brigadas técnicas mantienen presencia en localidades como Yásica e Imbert, donde se evalúan diseños de proyectos hidráulicos a corto plazo para fortalecer la prevención.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Intervención en Cabarete y apoyo comunitario

Caba Romano destacó que un equipo anfibio opera en Cabarete, específicamente en el sector La Ciénaga, donde se realizan trabajos de rehabilitación de los drenajes de la laguna, una zona históricamente vulnerable a inundaciones.

Como parte de las medidas de apoyo, el INDRHI también ha dispuesto un camión cisterna para el suministro de agua en sectores de Villa Montellano afectados por la situación.

En las labores participan además el director de Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova; el encargado de Diseño, Félix González; y el asesor medioambiental, Juan Fulvio Ureña.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más