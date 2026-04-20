El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago, condenó enérgicamente la conducta de un ciudadano, de los denominados "correcaminos", quien optó por filmar con su teléfono celular el desangramiento de David Carlos Abreu Quesada en lugar de prestarle auxilio.

El gremio calificó el hecho como un acto de insensibilidad extrema y anunció el lanzamiento de una campaña nacional bajo el lema: "No me grabe, sálvame la vida".

El video de la indolencia

El trágico suceso, ocurrido el pasado viernes 17 de abril frente al Palacio de Justicia de Santiago, tomó un matiz indignante cuando se difundieron las imágenes grabadas por el sujeto. Mientras la víctima, conductor de un camión recolector del Ayuntamiento, se desangraba tras recibir una herida cortopunzante, el individuo procedió a interrogarlo sobre sus datos personales mientras continuaba la grabación.

Posteriormente, el hombre intentó justificar su accionar alegando que "merecía un premio" por documentar el suceso y que en el lugar había personas "más capacitadas" para ayudar.

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Fuerte rechazo del gremio periodístico

José Batista, secretario general del SNTP en Santiago, fue contundente al desvincular este comportamiento del ejercicio periodístico profesional.

“Tanto él como los que estaban mirando son corresponsables de la muerte de ese joven camionero”, afirmó Batista en declaraciones exclusivas para Acento.

José Miguel Batista, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago de los Caballeros.

“Ese que estaba grabando debió ser más humano, soltar ese celular y aplicarle un torniquete. Estamos en una sociedad insensible e inhumana; esas imágenes fueron hechas por un ciudadano, no por un periodista”, enfatizó el dirigente.

Prioridad: La vida antes que la información

Batista hizo un llamado a la reflexión para todos los comunicadores formados, recordando que la ética profesional dicta que la preservación de la vida debe estar por encima de la primicia. “Primero vamos a salvar la vida y luego establecemos la información”, señaló, tras lamentar que el hecho ocurriera a escasos 200 metros del Hospital Estrella Ureña.

Asimismo, sugirió que este caso debe servir para que las escuelas inicien programas de instrucción sobre primeros auxilios para estudiantes y ciudadanos en general.

Campaña nacional: "No me grabe, sálvame la vida"

Ante el impacto social del caso, el SNTP anunció que impulsará una cruzada de sensibilización en medios tradicionales y plataformas digitales. La campaña busca erradicar la cultura de la "grabación por encima del auxilio".

“Hago un llamado a los medios tradicionales y digitales: vamos a postear esto a cada momento hasta que logremos hacer sensible a la sociedad”, convocó Batista.

Contexto del crimen

La muerte de David Carlos Abreu Quesada se produjo tras un incidente de tránsito en el que su camión impactó una motocicleta. Tras el roce, varios motorizados persiguieron el vehículo hasta interceptarlo cerca del Palacio de Justicia, donde fue atacado mortalmente con un arma blanca. Por el hecho, las autoridades informaron el arresto de ocho personas vinculadas a la agresión, incluyendo al presunto autor material de la estocada mortal.

Ante la pérdida de su colaborador, el Ayuntamiento de Santiago lamentó profundamente el suceso y anunció que ha dispuesto de su equipo legal para dar seguimiento directo al proceso judicial, garantizando que se agoten todas las instancias necesarias para que se haga justicia por la muerte de Abreu Quesada.

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