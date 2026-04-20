El abogado Jean Carlos Martínez Segura afirmó que, desde el inicio del proceso por la tragedia en la discoteca Jet Set, han sostenido que lo ocurrido fue consecuencia de una actitud temeraria, peligrosa y de desprecio por la vida humana por parte de los imputados.

En ese sentido, explicó que han calificado el hecho como homicidio voluntario bajo la figura de dolo eventual, al considerar que los acusados tenían conocimiento del riesgo y aun así permitieron que la actividad continuara.

Detalló que los días 7 y 8 de abril, específicamente 49 minutos antes de la tragedia, tanto Antonio Espaillat como Maribel Espaillat habrían tenido pleno conocimiento de que el techo presentaba fallas graves. Según indicó, en uno de los chats se advertía claramente: “el techo está desbaratado”.

A pesar de estas advertencias, señaló que no se suspendió la actividad, incluso cuando Gregory Adams habría exigido detenerla.

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El jurista explicó que el dolo eventual podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión, al enmarcarse dentro del artículo 295 del Código Penal dominicano, que tipifica el homicidio voluntario.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más