El representante del Movimiento Jet Set, Wilton Tejeda, afirmó que continúan en pie de lucha en nombre de las víctimas de la tragedia, incluyendo —según expresó— a quienes han sido “silenciados” o apartados mediante presiones y dádivas.

Sostuvo que no están dispuestos a negociar la muerte de sus familiares y aseguró que seguirán firmes hasta lograr que el caso sea calificado como homicidio voluntario, bajo la figura del dolo eventual, como entienden que corresponde.

Asimismo, Tejeda hizo un llamado a organismos internacionales para que supervisen el proceso judicial, al considerar que se trata de un caso histórico por la magnitud de la tragedia en República Dominicana.

Denunció que, a su juicio, las autoridades, sectores políticos y parte de los comunicadores no han respaldado adecuadamente el reclamo de justicia de las víctimas.

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En ese sentido, advirtió que no permitirán que el poder económico o político silencie a las familias afectadas. “No van a poder comprarnos. Justicia es lo que queremos”, expresó Tejeda.

También señaló que el Ministerio Público y el tribunal son los responsables de garantizar la preservación de las pruebas. Sin embargo, cuestionó trabajos que, según dijo, se estarían realizando en las ruinas del lugar de la tragedia sin la debida supervisión.

Piden a otros familiares a hablar

Yanira Sosa expresó que el silencio frente al dolor de las víctimas podría interpretarse incluso como indicios de otras irregularidades, señalando que “hasta de lavado de activos se puede hablar”, cuestionando la falta de respuesta ante el sufrimiento de madres, familiares y huérfanos.

Hizo un llamado urgente a los organismos internacionales para que intervengan y supervisen el proceso judicial en República Dominicana, con el objetivo de garantizar justicia y aliviar, en parte, el dolor de los afectados.

“Necesitamos que los organismos internacionales acudan a este llamado, que intercedan aquí en la justicia para que el dolor sea menos”, manifestó.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más