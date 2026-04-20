La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó este lunes que no existen sanciones disciplinarias contra agentes policiales en el caso del chofer del camión recolector de basura que fue perseguido y herido mortalmente por un grupo de motoristas, tras un presunto accidente de tránsito en Santiago.
La ministra sostuvo que los videos analizados muestran que el hoy occiso, David Carlos Abreu Quesada, pasó por una vía donde había un destacamento policial solicitando ayuda; sin embargo, aseguró que no se detuvo.
“No tenemos constancia de que ese ciudadano fuera a un destacamento. De hecho, los videos están ahí y no hay constancia de que pidiera ayuda en uno. Pasó por una vía donde había un puesto, pero no se detuvo y no pudo haberse detenido en ese momento. Sí fue al Palacio de Justicia, donde se pudo ver lo que pasó”, expresó durante su intervención en la reunión del Plan de Seguimiento de la Seguridad Ciudadana.
Compartir esta nota