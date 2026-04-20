El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana, el fallo de la audiencia preliminar seguida al exsenador Rafael Porfirio Calderón, acusado por el Ministerio Público de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.

La audiencia fue conocida la tarde de este lunes, con la participación de la fiscal Rosa Alba García, quien representó al órgano acusador.

Según el expediente, los imputados habrían conformado una estructura que desvió fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Además, se señala que parte de esos recursos fue utilizada para el pago de sobornos y el financiamiento de la campaña electoral de 2020.

El Ministerio Público presentó acusación contra un total de 46 personas físicas y jurídicas, a quienes se les imputan delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros.

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En el expediente también figuran como imputados el abogado Ángel Lockward y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, están implicados Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También figuran en el proceso Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía, entre otros señalados en la acusación.

La jueza Altagracia Ramírez había ordenado el desglose del proceso en relación con Calderón debido a complicaciones de salud del imputado.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más