El representante legal de tres de las víctimas por el colapso de la discoteca Jet Set, Plutarco Jáquez, sostuvo que el peritaje depositado en el proceso debe ser excluido, al considerar que fue presentado fuera del momento procesal correspondiente.

Explicó que, en ninguna materia ya sea civil, inmobiliaria o penal es válido depositar pruebas luego de que las partes han concluido sus argumentos ante el tribunal.

En ese sentido, argumentó que tanto los querellantes como el Ministerio Público ya habían finalizado sus conclusiones, por lo que dicho peritaje no debe ser ponderado por el juez.

“El peritaje tiene que ser excluido del proceso”, enfatizó el jurista.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más