La continuación de la audiencia preliminar en el proceso contra los hermanos Espaillat estuvo marcada por retrasos y desorganización, luego de que varios abogados de víctimas no se presentaran cuando fueron llamados por el tribunal.

El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, advirtió que no podía detener la audiencia por la ausencia de representantes legales y procedió a convocar a otros querellantes.

“El tribunal no puede esperar a nadie, porque ya se han dado muchas oportunidades y hay que respetar el tiempo de los que están presentes”, expresó el magistrado durante la sesión. Reymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Ante la inasistencia de algunos abogados, el tribunal continuó el proceso con otros casos, dejando constancia de que quienes no comparezcan podrían perder la oportunidad de concluir sus planteamientos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante la audiencia, el abogado Eduardo Rodríguez García asumió la representación de familiares de una de las víctimas y solicitó la admisión de la querella depositada en marzo de 2025, así como de diversas pruebas documentales y testimoniales.

Entre las evidencias presentadas figuran actas de defunción, documentos de identidad, determinaciones de herederos, declaraciones de familiares y poderes legales para la representación en el proceso.

Asimismo, indicó que en el aspecto penal se adhieren a la acusación presentada por el Ministerio Público.

En el desarrollo del caso, el movimiento Justicia Jet Set solicitó al tribunal modificar la calificación jurídica a homicidio voluntario con dolo eventual.

El planteamiento se fundamenta en que, según alegan, los acusados tenían conocimiento previo de los riesgos estructurales del establecimiento y, aun así, permitieron que continuara operando.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más