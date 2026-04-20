Antonio y Maribel Espaillat fueron trasladados este lunes para continuar la audiencia preliminar del proceso judicial que se sigue en su contra en el Distrito Nacional, en una jornada marcada por el cambio de escenario debido a limitaciones logísticas.

Durante la pasada audiencia, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoció la lectura formal de la acusación presentada por el Ministerio Público, como parte del avance de esta etapa procesal.

Sin embargo, ante la falta de espacio en la sala original, se dispuso que el proceso continúe en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se dará seguimiento a la audiencia preliminar en los próximos días.

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En medio del proceso, el Movimiento Justicia Jet Set solicitó al tribunal modificar la calificación jurídica del caso a homicidio voluntario con dolo eventual, al considerar que los acusados tenían conocimiento previo del riesgo estructural y aun así continuaron operando el establecimiento.

“Esto no fue un simple descuido”, sostienen, al tiempo que convocaron a la ciudadanía a asistir mañana, 20 de abril, al Palacio de Justicia, donde la audiencia es pública.

El caso Jet Set es considerado la mayor tragedia en un centro de entretenimiento en la historia dominicana. El expediente acumula 141 querellantes, una cantidad similar de abogados, y pruebas testimoniales, periciales y documentales que sostienen la acusación fiscal contra los hermanos Espaillat.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más