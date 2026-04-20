Audiencia del caso Jet Set continúa hoy con debate sobre calificación jurídica y llamado a justicia

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa este lunes 20 de abril la audiencia preliminar del caso contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera, imputados por el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que ha dejado hasta el momento 236 personas fallecidas y decenas de heridos, además de unas 120 querellas presentadas.
En medio del proceso, el Movimiento Justicia Jet Set solicitó al tribunal modificar la calificación jurídica del caso a homicidio voluntario con dolo eventual, al considerar que los acusados tenían conocimiento previo del riesgo estructural y aun así continuaron operando el establecimiento.
“Esto no fue un simple descuido”, sostienen, al tiempo que convocaron a la ciudadanía a asistir mañana, 20 de abril, al Palacio de Justicia, donde la audiencia es pública.
Calificación jurídica
El abogado José Paula expresó su desacuerdo con la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipifica los hechos como homicidio involuntario bajo el artículo 319 del Código Penal dominicano.
El jurista argumentó que en este caso no se configuran plenamente elementos como la imprudencia o la inobservancia de reglamentos.
Según su postura, los hechos deben analizarse desde la responsabilidad civil, conforme al artículo 1386 del Código Civil dominicano.
Aquí no hay un tipo penal, sino una figura claramente establecida en el ámbito civil, afirmó.
El pasado 6 de abril, el Ministerio Público concluyó la presentación de su acusación, solicitando que el caso sea enviado a juicio de fondo contra los imputados, a quienes atribuye responsabilidad penal por la tragedia.
Audiencia preliminar
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Ysabel expuso los resultados del peritaje técnico, el cual determinó que el colapso del techo se debió a múltiples fallas estructurales.
Entre ellas, la eliminación de una columna clave en el lado oeste del edificio, reemplazada por un refuerzo metálico insuficiente, así como la sobrecarga en vigas postensadas por acumulación de materiales y equipos.
El informe también señala deficiencias en las conexiones estructurales, lo que provocó torsión, pérdida de rigidez y finalmente un colapso progresivo de la estructura.
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