A pocas horas de cumplirse el primer aniversario del colapso de la discoteca Jet Set —ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridos—, los preparativos para la vigilia in memoriam avanzan en la avenida Independencia, donde se ubicaba el local de diversión.

Para las tres de la tarde, el Padre Rogelio Cruz ya se encuentra presente en el lugar, acompañando los trabajos previos y preparándose para encabezar la jornada de oración y recogimiento que iniciará a partir de las 10:00 de la noche de este martes.

Se observa con ímpetu como las brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional trabajan en la limpieza y acondicionamiento de la zona para garantizar que los familiares, sobrevivientes y ciudadanos que se acerquen a rendir homenaje encuentren un espacio digno. La Alcaldía ya había dispuesto el cierre temporal de un tramo de la avenida Independencia, entre las calles San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres, desde el pasado lunes 6 y hasta el jueves 9 de abril, para facilitar las actividades conmemorativas.

Solo la alcaldesa ha dado la cara

Al conversar con Acento.com.do, el padre Rogelio Cruz señaló que la alcaldesa Carolina Mejía ha sido la única funcionaria que ha contribuido de manera concreta para que esta recordación sea digna. A través del cabildo capitalino, se han desplegado los recursos municipales necesarios —desde las brigadas de limpieza hasta la logística vial— para honrar la memoria de las víctimas. También, el Concejo de Regidores, ha declarado es Día de Luto Municipal cada ocho de abril, "pese a las cartas enviadas hasta a la Presidencia de la República" para que fuera de duelo nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La vigilia llega en un momento de profundo dolor, pero también de indignación. Según reportes recientes, más de 180 víctimas han abandonado el proceso judicial ante desistimientos y acuerdos extrajudiciales, no obstante, más de 100 familias y sobrevivientes siguen exigiendo justicia. Mientras que la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local, fue recesada hasta el 20 de abril.

"Un comunicado vulgar"

Al conversar con Acento.com.do, el padre Rogelio Cruz reaccionó con dureza al comunicado difundido hoy por la familia Espaillat: “Una burla. Una burla muy vulgar”.

Sostuvo que “el silencio hubiese sido mucho más representativo” y calificó el texto como una forma de seguir “inculpando” a quienes han sido maltratados. También criticó la distancia entre palabras y acciones, señalando que presentarse “al Palacio de Justicia con una seguridad privada” contradice lo escrito.

“Imperdonable”, reafirmó Cruz. Quien también preciso que al considerar que “ahora aparecen, pero durante todo el año nunca aparecieron”.

Aseguró que no busca “pleito con nadie”, pero insistió en que aunque no es momento de peleas, sino de paz, le sorprende la aparición de la Arquidiócesis de Santo Domingo para los actos in memoriam a las víctimas y sobrevivientes.

Lo cierto es que esta noche, en la "zona cero", las velas volverán a encenderse para que la República Dominicana no olvide.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más