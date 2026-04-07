El exastro de Grandes Ligas David Ortiz elogió al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, durante la entrega del Premio Indotel al Mérito STEM, destacando su compromiso con la juventud y la educación en el país.

Durante su intervención, Ortiz calificó a Gómez Mazara como “un orgullo”, al resaltar su enfoque en la formación de las nuevas generaciones y su interés en preparar a los jóvenes para los desafíos del futuro.

“Usted es una persona que de verdad se preocupa por la juventud, por el desarrollo de su país y porque se preparen para lo que viene, porque lo más importante en la vida es prepararse”, expresó.

La preparación como base del éxito

El exjugador comparó la disciplina del deporte con la formación académica, al explicar que su éxito en el béisbol estuvo basado en la preparación constante y la organización.

“Yo llegaba al play a las 12:00 del mediodía para un juego a las 7:00 de la noche. Esas horas eran de preparación y estudio continuo”, relató.

Ortiz insistió en que la educación y la disciplina son fundamentales para alcanzar metas, incluso más allá del ámbito deportivo.

Becas como oportunidad de transformación

El extoletero también valoró el impacto de las becas impulsadas por Indotel, señalando que representan una oportunidad determinante para el desarrollo profesional de los jóvenes dominicanos.

Destacó que, al revisar los programas de becas implementados desde el año 2002, pudo constatar su impacto positivo en la formación de talento en el país.

“Ustedes están recibiendo una gran oportunidad. No esperen a que pase el tiempo para entender lo importante que es”, exhortó a los estudiantes.

Orgullo dominicano dentro y fuera del país

Ortiz llamó a los jóvenes a mantener sus raíces y representar con orgullo a la República Dominicana en cualquier parte del mundo.

Recordó su experiencia en las Grandes Ligas, especialmente en la ciudad de Boston, donde siempre tuvo presente a su familia y a su país.

“Cada vez que un dominicano hace las cosas bien, eso recorre un largo camino y deja en alto el nombre de la República Dominicana”, afirmó.

Un mensaje de valores y educación

El exjugador compartió aspectos de su historia personal, destacando el papel de sus padres en su formación y la importancia de los valores en su desarrollo.

Asimismo, explicó que, aunque no culminó sus estudios debido a su carrera deportiva, ha promovido la educación en su familia, asegurando que sus hijos completen su formación académica.

Finalmente, reiteró su llamado a los jóvenes a aprovechar las oportunidades educativas y a formarse con disciplina y responsabilidad.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más