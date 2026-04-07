La jueza de la Instrucción Especial, Ysis Muñiz Almonte, aplazó para el próximo viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, a fin de que pueda reunirse con su abogado y preparar su defensa.

A la salida de la sala de audiencias, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que el órgano persecutor mantendrá una postura firme frente a cualquier acto de corrupción dentro del sistema de justicia.

Camacho advirtió que este tipo de hechos afecta gravemente la seguridad jurídica. “Cuando hay corrupción en el sistema de justicia, el derecho se vuelve soluble en dinero”, expresó.

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En ese sentido, destacó la línea de acción impulsada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al señalar que no se encubrirán irregularidades.

“No ocultaremos, no taparemos ni toleraremos ningún acto de corrupción. Todo hecho del que tengamos evidencia será llevado a los tribunales”, afirmó.

El funcionario indicó que se trata de una investigación abierta, cuyos detalles se irán conociendo conforme avance el proceso judicial. Asimismo, explicó que el caso se originó a partir de una entrega controlada, autorizada por un tribunal y ejecutada por el propio Ministerio Público.

Consultado sobre la posibilidad de que el imputado esté vinculado a otros hechos similares, Camacho sostuvo que las autoridades continuarán profundizando las indagatorias.

“Vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de sobornos que se haya hecho”, puntualizó.

El Ministerio Público reiteró que la investigación seguirá su curso hasta la presentación formal de la acusación, en la que se incorporarán todas las pruebas recabadas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más