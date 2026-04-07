El abogado Pedro Domínguez Brito, quien representa a la familia de la joven de 32 años de edad, Ángela Geraldine Hernández Rodríguez, fallecida durante una liposucción en la clínica Diosa, en Santiago, confirmó que se formalizó una querella en contra de cuatro personas.

“Hoy interpusimos una querella contra tres médicos y una particular, y en materia civil contra el centro de estética Diosa. Los imputados en la querella penal son Óscar Polanco, médico; Eriberto Liranzo, médico; Sindy Jiménez Camacho, médica, y Cary Peña, una particular, cuya función era, sin tener conocimiento médico, buscar personas para que fueran sometidas a procedimientos quirúrgicos”, dijo el profesional del derecho.

Domínguez Brito dijo que la formalización de la querella es el primer paso, mientras las autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía hacen las investigaciones pertinentes.

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El abogado adelantó que, en los levantamientos preliminares, se ha constatado que los médicos procedieron a operar a la paciente Ángela Geraldine Hernández Rodríguez sin las condiciones que se requieren en estos procesos.

El deceso de la joven Hernández Rodríguez ocurrió el 26 de marzo, en el centro de estética Diosa, donde fue sometida a una cirugía estética (liposucción), cuyo proceso, según denuncias de familiares, fue irregular.

La clínica Diosa estaba clausurada antes de que ingresaran a la joven a la sala de cirugías, aunque estaba habilitada para consultas, según confirmó en Santiago el ministro de Salud, Víctor Atalah, el pasado 27 de marzo de 2026.

Los deudos de Ángela Geraldine están convencidos de que la muerte de su pariente se debió a una mala práctica médica, versión reforzada por el abogado Domínguez Brito, quien ha afirmado que llegará tan lejos como lo permita la ley para que haya sanciones en este caso.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más