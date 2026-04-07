Tras 25 años de trayectoria con CDN y CDN Radio, la periodista y ejecutiva Alba Nely Familia anunció el cierre de un ciclo profesional marcado por la transformación, el crecimiento y la modernización de uno de los principales grupos de comunicación del país.

Familia inició su carrera en el año 2001 como reportera en CDN Radio y, a lo largo de más de dos décadas, ocupó posiciones clave hasta convertirse en directora de CDN Canal 37 y CDN Radio, liderando durante nueve años ambos medios en un contexto de profundos cambios en la industria.

Durante su gestión, encabezó un proceso integral de recuperación de la identidad del canal, reposicionándolo como el principal referente informativo 24 horas y consolidándolo como un medio multiplataforma con presencia en televisión, redes sociales y streaming.

En el ámbito digital, impulsó el crecimiento exponencial de la audiencia, llevando el canal de YouTube, Instagram, Facebook y X a más de un millón de suscriptores. Además desarrolló estrategias para fomentar la monetización, arrendamientos de contenido y producción asociada.

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“Durante nueve años tuve el privilegio de dirigir ambos medios en un contexto especialmente desafiante para la industria de la comunicación. La transición hacia lo digital, la redefinición de los modelos de negocio, la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo informativo exigieron decisiones estratégicas, innovación constante y una visión clara de futuro. En ese proceso, trabajamos para consolidar a CDN como un medio informativo multiplataforma, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia periodística”, explicó Alba Nely Familia al despedirse del equipo que la acompañó en este proceso.

Asimismo, Familia promovió una profunda reorganización interna que permitió mejorar el clima laboral, estabilizar el equipo y fortalecer las capacidades editoriales tanto en televisión como en plataformas digitales.

En 2021 asumió la dirección de CDN Radio, liderando su modernización tecnológica y su expansión hacia el ecosistema digital, lo que se tradujo en su reposicionamiento dentro del mercado.

Como parte de su visión estratégica, lideró además la creación de una estructura digital multimedios que integra distintas marcas del grupo, así como nuevas unidades de negocio enfocadas en eventos y producción de pódcast, fortaleciendo la sostenibilidad y la diversificación.

“Cierro esta etapa con gratitud, porque todo lo que hice fue posible gracias al apoyo y la confianza de los ingenieros Manuel Estrella y Felix García. Sin ellos no hubiera sido posible transformar un medio que hoy está preparado para el presente y el futuro del periodismo”, expresó Familia.

Reconocimientos

Durante su trayectoria, Alba Nely Familia ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas por la revista Forbes, además de recibir distinciones de Imaginativa y ADOEXPO, y formar parte del Consejo de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Su salida marca el cierre de una etapa significativa para CDN y abre paso a nuevos desafíos en su carrera profesional, manteniendo su compromiso con el desarrollo del periodismo y la comunicación en la República Dominicana.

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