El nombre del coronel Fausto Madé Ramírez ha vuelto al centro del debate público tras un nuevo incidente de agresión captado en video en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, sino de un caso que revive antecedentes disciplinarios dentro de la institución.

Madé Ramírez nació el 2 de octubre de 1967 en Las Matas de Farfán y actualmente reside en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

A lo largo de su carrera dentro de la Policía Nacional, logró ascender hasta el rango de coronel, ocupando posiciones de mando dentro de la institución.

Agresión en 2018

El historial del oficial incluye un episodio relevante ocurrido el 17 de noviembre de 2018, cuando, siendo teniente coronel y subcomandante del destacamento de Los Frailes, fue suspendido tras agredir a un ciudadano vinculado a Derechos Humanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese momento, la Policía Nacional condenó públicamente el hecho y señaló que el agente incurrió en una actuación “contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial”. El caso fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos para fines de investigación.

El incidente quedó registrado en video y generó indignación social, al mostrar al oficial propinando un golpe en el rostro al ciudadano tras un intercambio verbal.

Ascenso pese a sanción

A pesar de este antecedente disciplinario, Madé Ramírez continuó su carrera dentro de la institución y fue ascendido posteriormente al rango de coronel, lo que hoy genera cuestionamientos sobre los mecanismos de control y seguimiento interno.

El más reciente hecho, ocurrido en el sector Los Mina, volvió a colocar su conducta bajo escrutinio. En esta ocasión, fue captado agrediendo a una mujer durante un operativo, lo que motivó su suspensión inmediata.

El vocero policial, Diego Pesqueira, calificó la acción como “inaceptable y reprobable”, mientras la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos desarrollan una nueva investigación.

Un patrón que genera debate

Lo que distingue este caso de otros episodios de violencia policial es la reincidencia. El historial del coronel evidencia que ya había sido sancionado por conducta similar años atrás, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las medidas disciplinarias dentro de la institución.

Este nuevo incidente ocurre en medio del proceso de reforma de la Policía Nacional, orientado a fortalecer los controles internos y garantizar un accionar más apegado a los derechos ciudadanos.

3 meses de prisión preventiva

El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra el coronel Fausto Madé Ramírez, al considerar que existen elementos suficientes que vinculan al oficial con la agresión y que su permanencia en libertad podría afectar el desarrollo del proceso.

La medida deberá cumplirse en el Centro de Operaciones Especiales, como parte de la decisión judicial adoptada tras la audiencia de coerción.

La decisión también tomó en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto generado por el caso, así como la necesidad de garantizar la integridad de la víctima y el curso adecuado de la investigación que lleva el Ministerio Público. Con esta medida, el proceso entra en una fase más avanzada, mientras las autoridades continúan profundizando las indagatorias y determinando posibles responsabilidades adicionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más