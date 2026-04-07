Desde las 9:00 de la noche del lunes inició el cierre de tránsito en el kilómetro 6½ de la avenida Independencia, con motivo de los actos conmemorativos por el aniversario de las víctimas del caso Jet Set.

La medida obligará a los conductores que se desplazan por la zona a tomar vías alternas para evitar congestionamientos, especialmente en el tramo próximo al punto de cierre y en los accesos desde sectores aledaños.

Rutas alternas dispuestas por el Intrant

Avenidas

Av. Anacaona

Av. Mirador Sur

Av. Cayetano Germosén

Av. Italia

Av. Enrique Jiménez Moya

Av. Abraham Lincoln

Av. Rómulo Betancourt

Av. José Contreras

Calles

El Coral

Esther Rosario

Núñez de Cáceres

Héroes de Luperón

Pedro A. Bobea

Fernando A. Defilló

Carmen Mendoza

San Juan Bautista

Portal

1ra

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Vías rápidas

Autopista 30 de Mayo

Av. 27 de Febrero

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Recomendaciones para los conductores

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a salir con tiempo, priorizar vías rápidas y, de ser posible, evitar el entorno del kilómetro 6½ durante el horario del cierre. También se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones del personal de tránsito en el área.

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