Desde las 9:00 de la noche del lunes inició el cierre de tránsito en el kilómetro 6½ de la avenida Independencia, con motivo de los actos conmemorativos por el aniversario de las víctimas del caso Jet Set.
La medida obligará a los conductores que se desplazan por la zona a tomar vías alternas para evitar congestionamientos, especialmente en el tramo próximo al punto de cierre y en los accesos desde sectores aledaños.
Rutas alternas dispuestas por el Intrant
Avenidas
Av. Anacaona
Av. Mirador Sur
Av. Cayetano Germosén
Av. Italia
Av. Enrique Jiménez Moya
Av. Abraham Lincoln
Av. Rómulo Betancourt
Av. José Contreras
Calles
El Coral
Esther Rosario
Núñez de Cáceres
Héroes de Luperón
Pedro A. Bobea
Fernando A. Defilló
Carmen Mendoza
San Juan Bautista
Portal
1ra
Vías rápidas
Autopista 30 de Mayo
Av. 27 de Febrero
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Recomendaciones para los conductores
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a salir con tiempo, priorizar vías rápidas y, de ser posible, evitar el entorno del kilómetro 6½ durante el horario del cierre. También se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones del personal de tránsito en el área.
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