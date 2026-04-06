A poco más de 24 horas de cumplirse un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de más de 230 personas que disfrutaban de una fiesta del fallecido merenguero Rubby Pérez, Acento recorrió las inmediaciones del centro nocturno.

En el exterior de la discoteca, incautada por el Ministerio Público como parte de las evidencias en el proceso judicial contra los hermanos Espaillat, cuya lectura de acusación inició hoy, permanecen velones apagados, fotografías de las víctimas y flores ya secas.

En el lugar también se observa una pancarta colocada por el Movimiento Jet Set con el lema: “Se han ido, pero no los hemos olvidado”.

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Todavía permanece el cartel que anunciaba la fiesta de Rubby Pérez programada para el pasado 7 de abril de 2025.

Debido a las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la tragedia, desde este lunes 6 hasta el 9 de abril, a partir de las 9:00 de la noche, permanecerá cerrado el tramo comprendido entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres.

La medida fue dispuesta por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) con el objetivo de preservar la fluidez del tránsito vehicular ante el cierre de la avenida Independencia, próximo al centro nocturno Jet Set.

Asimismo, exhortó a los conductores y ciudadanos a tomar las previsiones de lugar durante el período indicado, debido a las modificaciones temporales en la circulación vehicular en esa área del Distrito Nacional.

Un año de la tragedia

El derrumbe ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en una de las peores catástrofes no naturales registradas en la historia reciente de República Dominicana.

A primeras horas de la madrugada del martes, el techo de la discoteca se desplomó sobre centenares de personas mientras el merenguero Rubby Pérez realizaba una presentación. El artista fue una de las víctimas mortales, al igual que uno de los saxofonistas de su orquesta.

Entre los fallecidos están el diseñador Martín Polanco, los expeloteros de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco y la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez.

Tras el siniestro, el poder Ejecutivo declaró duelo nacional por tres días mediante el Decreto 194-25, medida que luego fue extendida por igual período con el Decreto 195-25, en medio de una emergencia que movilizó a organismos de rescate y al sistema de salud.

1 de 4 | Así luce el Jet Set a un año del derrumbe del techo de la discoteca, el 7 de abril del 2025. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Distrito Nacional, República Dominicana 2 de 4 | Así luce el Jet Set a un año del derrumbe del techo de la discoteca, el 7 de abril del 2025. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Distrito Nacional, República Dominicana 3 de 4 | Así luce el Jet Set a un año del derrumbe del techo de la discoteca, el 7 de abril del 2025. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Distrito Nacional, República Dominicana 4 de 4 | Así luce el Jet Set a un año del derrumbe del techo de la discoteca, el 7 de abril del 2025. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Distrito Nacional, República Dominicana

Como parte del proceso, el órgano persecutor depositó una solicitud de medida de coerción, en la que pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, además de que el expediente fuera declarado caso complejo debido a la magnitud de las víctimas.

Tras una extensa audiencia, el tribunal del Distrito Nacional impuso a ambos imputados una garantía económica de RD$50 millones, junto con impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, en lugar de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Este lunes 6 de abril del 2026, el Ministerio Público inició con la lectura del expediente contra los hermanos Espaillat.

En ese mismo período, se reportó el depósito de querellas y denuncias en la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo acciones dirigidas contra los propietarios del establecimiento y, en algunos casos, contra el Estado por presunta negligencia en la supervisión municipal.

Jet Set: más que una discoteca, un motor económico y cultural

La discoteca Jet Set era uno de los lugares más icónicos y reconocidos de la vida nocturna en la República Dominicana, ubicada en Santo Domingo, específicamente en la avenida Independencia, en el kilómetro 6 1/2, Plaza El Portal.

Con más de 50 años de historia, este club nocturno se consolidó como un referente del entretenimiento en el país, especialmente por su enfoque en la música tropical como el merengue, la salsa, la bachata y, más recientemente, géneros urbanos.

Sus tradicionales “Lunes de Jet Set” no solo impulsaban la agenda cultural, sino que también sostenían una amplia red de empleos, desde personal de servicio hasta técnicos, promotores y proveedores de insumos.

Sin embargo, el pasado 8 de abril de 2025, la discoteca se convirtió en el centro de la atención debido al colapso de su techo durante una presentación del merenguero Rubby Pérez.

Este suceso ha generado conmoción y plantea preguntas sobre las condiciones estructurales del lugar, que había sido un símbolo de diversión y cultura por décadas.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más