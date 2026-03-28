La Alcaldía del Distrito Nacional informó que la Avenida de la Salud, en el Parque Mirador Sur, permanecerá temporalmente cerrada para el tránsito peatonal y habilitada para la circulación vehicular, desde el 6 hasta el 9 de abril, en horario continuo.
La medida busca preservar la fluidez del tránsito vehicular ante el cierre de la avenida Independencia, en el tramo comprendido entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres, debido a las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la tragedia de Jet Set.
La Alcaldía del Distrito Nacional explicó que la disposición tiene como objetivo facilitar la movilidad en la zona durante el desarrollo de las actividades programadas, por lo que solicitó la comprensión y cooperación de la ciudadanía.
Asimismo, exhortó a los conductores y ciudadanos a tomar las previsiones de lugar durante el período indicado, debido a las modificaciones temporales en la circulación vehicular en esa área del Distrito Nacional.
Compartir esta nota