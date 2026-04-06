Edesur Dominicana informó la interrupción del servicio eléctrico este lunes en varios sectores del Gran Santo Domingo, debido a trabajos de adecuación en las redes de transmisión.

La distribuidora explicó que los trabajos forman parte de los preparativos para la entrada en operación de la nueva subestación Alfa, para eficientizar el servicio eléctrico en sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Los trabajos se realizan desde las 8:00 de la mañana de este lunes, y tiene previsto concluir a las 2:00 de la tarde.

Entre las empresas y sectores que se verán afectados están: Tricom, Almacenes Leterago, La Norteña, Cartonera Alfredo Hued, Propa Gas, Bomba Shell, Bomba Esso, Comp. de automóviles, Cofrasa, Empresa Hevia SRL, residencial Alamo VI, grupo Ramos, Carmen Renata I,II y III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, proyecto Cristal , Don Gregorio I y III.

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