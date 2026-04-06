La Policía Nacional anunció este lunes la puesta en marcha de acciones preventivas en el Gran Santo Domingo, lideradas por la Dirección Central de Prevención y la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), tras el cierre del operativo 'Semana Santa 2026: Proteger y Servir'.

Las acciones incluyen patrullajes estratégicos, intervenciones focalizadas y levantamientos de inteligencia en zonas previamente identificadas, lo que ha permitido optimizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como disuadir conductas que atenten contra el orden público.

Este operativo "responde al compromiso institucional de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana durante el asueto, con énfasis en la prevención de delitos, la promoción de la convivencia pacífica y la protección de las miles de familias que se movilizan y comparten en distintos puntos del país", precisó la institución del orden en un comunicado.

Este despliegue, subrayó, "forma parte de una estrategia integral, sostenida y planificada, orientada a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, promoviendo la responsabilidad individual, el respeto a la ley y el fortalecimiento de la confianza en las autoridades".

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