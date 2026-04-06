Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron este lunes 6 la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del colapsado centro nocturno e implicados en el denominado caso Jet Set. El proceso fue reprogramado para el próximo 20 de abril, con el objetivo de determinar si existen méritos suficientes para enviarlos a juicio de fondo.

Durante la jornada, el abogado Plutarco Jáquez advirtió sobre una posible contradicción procesal, luego de que el tribunal ordenara un peritaje con un plazo de 30 días hábiles —equivalente a unos 60 días calendario—, pese a que en la próxima audiencia los querellantes deberán presentar sus conclusiones tras la lectura de la acusación del Ministerio Público.

“¿Cómo vamos a concluir el proceso sin ese peritaje?”, cuestionó el jurista, al señalar que el cronograma no parece alinearse con el tiempo requerido para la nueva experticia técnica.

Jáquez sostuvo que esta situación podría afectar el equilibrio entre las partes y generar un estado de indefensión, al avanzarse hacia la fase de conclusiones sin contar con un elemento probatorio clave aún pendiente.

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Indignación por nuevo peritaje

En las afueras del tribunal, familiares de víctimas expresaron su indignación por la prolongación del proceso y la orden de un nuevo peritaje. Víctor Mena Cruz criticó el manejo del caso y aseguró que el colapso del techo era evitable. “El techo estaba gritando todo el tiempo”, afirmó.

De su lado, Marilyn Vargas, madre de Lorraine Fernández Vargas —quien murió en la tragedia—, cuestionó la lentitud judicial y el impacto emocional de los constantes aplazamientos. “¿Hasta cuándo vamos a tener esta agonía?”, expresó, al recordar que su hija, médica internista, acudió al lugar a celebrar su cumpleaños. Aunque reconoce avances como la lectura de la acusación, insistió en que la justicia debe actuar con mayor celeridad. “No nos queda de otra que esperar”, concluyó.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más