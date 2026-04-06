El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Reymundo (Raymundo) Mejía Zorrilla, conoce este lunes la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo del Jet Set.

Minuto a Minuto | Audiencia preliminar caso Jet Set (lunes 6 de abril de 2026)

10:02 a. m. Abogados del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y del Ministerio de Obras Públicas solicitaron al tribunal el aplazamiento de la audiencia. Los representantes legales alegaron que no tienen conocimiento de los elementos probatorios y que aún no conocen el expediente.

10:10 a. m. Abogados de las víctimas también pidieron la suspensión del conocimiento de la audiencia, a raíz del nuevo peritaje técnico solicitado por la defensa de los imputados, al considerar que ese trámite impacta el curso de esta etapa procesal.

10:14 a.m. La abogada Ingrid Hidalgo, representante de Massiel Javier, aseguró que la medida del nuevo peritaje técnico no fue una sorpresa, y que se realizó una solicitud presentada por escrito por la defensa, notificada previamente a las partes, por lo que no está de acuerdo con que se aplace la audiencia.

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10: 30 a. m. El juez Reymundo Ant. Mejía Zorrilla dijo que el Ayuntamiento y Obras Públicas no pueden alegar que no fueron debidamente notificados.

10: 33 a. m. “No puedo dejar que esto llegue a diciembre”. El juez Reymundo Ant. Mejía Zorrilla, dijo que el proceso tiene todo para iniciar y que ya ha dado tres veces la oportunidad para que busquen el expediente y se preparen. “Ya no es justo”.

10:40 a. m. El Ministerio Público afirmó que desde el 2015 se evidenció la negligencia en el manejo de las edificaciones del Jet Set, debido a remodelaciones sin la reglamentación establecida. Argumentó que no hay registro de solicitud de remodelaciones.

10:43 a. m. El Ministerio Público dijo que tiene evidencia de 17 instalaciones en el techo del Jet Set, reforzando su uso como área operativa auxiliar desde el 2011 hasta el 2025.

10:45 a. m. El Ministerio Público dijo que en 2024 se reportaron grandes cantidades de agua y plafones que caían del techo del Jet Set, lo que era subsanado y reparado con colaboración de empleados. Sustituían plafones sin estar calificados para estos trabajos.

10:50 a. m. El 5 de abril de 2025, el techo del Jet Set comenzó a desprenderse, situación que aún no se resolvía el 7 de abril. Continuó el Ministerio Público.

11:09 a.m. El Ministerio Público dijo que tiene suficientes pruebas, por lo que solicitó mantener la medida de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

11:13 a. m El juez determinó recesar el día de hoy para dar la oportunidad a los querellantes de conocer la acusación del Ministerio Público.

11:15 a. m. El juez determinó la continuación de la audiencia el 20 de abril para que concluyan todos los querellantes. Rogó que resuman lo más que puedan y poder avanzar.

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