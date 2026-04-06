Un incendio afectó la mañana de este lunes el restaurante Cerdo Centro, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Privada, en el Distrito Nacional, lo que provocó la rápida movilización de unidades de emergencia hacia el lugar.

El siniestro se registró alrededor de las 9:33 de la mañana, según reportes preliminares, y fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

De acuerdo con las autoridades, no se han reportado víctimas ni personas heridas a causa del incendio.

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De manera preliminar, se informó que el fuego habría sido provocado por la explosión de un horno dentro del establecimiento. En la escena también se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Digesett, quienes viabilizaron el tránsito en la zona.

Las autoridades investigan las circunstancias del incendio para determinar las causas exactas del hecho.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más