Rafael José Navarro Velázquez, padre de Mariela Navarro, una de las víctimas mortales del hecho ocurrido en el establecimiento nocturno Jet Set, manifestó su indignación tras la decisión del tribunal de ordenar un nuevo peritaje en el proceso judicial.

“Es la justicia jugando con uno”, expresó visiblemente afectado, al referirse a la medida que permitirá la realización de una nueva evaluación técnica solicitada por la defensa de los imputados.

Navarro Velázquez manifestó su preocupación de que esta disposición contribuya a prolongar el proceso judicial, lo que, a su juicio, incrementa la incertidumbre y el dolor de las familias que aún esperan respuestas y justicia por lo ocurrido.

El padre de la víctima insistió en que las diligencias deben orientarse a esclarecer los hechos sin generar retrasos innecesarios, al tiempo que reiteró el reclamo de celeridad en el conocimiento del caso.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más