Obispo pide consuelo y fortaleza al cumplirse un año de la tragedia de Jet Set

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, dedicó un mensaje de oración y solidaridad a las víctimas y familiares de la tragedia del Jet Set, cuyo primer aniversario se cumplirá este miércoles 8 de abril.

En un texto difundido en la redes sociales, el prelado pidió «paz para los fallecidos, sanación para los heridos y fortaleza para las familias», al tiempo que reconoció la angustia de quienes un año después «no han podido cicatrizar sus heridas».

«Lloramos con tu pueblo, escuchamos los lamentos desconsolados de niños y de mayores. Sentimos el dolor de quienes buscan a sus seres queridos y vemos la devastación ante la viudez y la orfandad», expresó Castro Marte en su plegaria, en la que invocó la intercesión de la Virgen María.

El mensaje del obispo se produce en un momento en que el proceso judicial avanza con lentitud; este lunes 6 de abril, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local

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Wl caso se ventila en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo juez, Raymundo Mejía, ordenó un peritaje técnico independiente y fijó la continuación de la audiencia preliminar para el 20 de abril.

La plegaria del obispo Castro Marte se suma a las misas, vigilias y manifestaciones que familiares y sobrevivientes han organizado durante toda la semana para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia.

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