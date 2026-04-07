El caso Jet Set, considerado uno de los procesos judiciales más impactantes en la República Dominicana, no solo ha dejado una profunda huella en el sistema judicial, sino también en el tejido social del país, reflejado en cifras que evidencian la magnitud de la tragedia.

Así luce el Jet Set a un año del derrumbe del techo de la discoteca, el 7 de abril del 2025. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Distrito Nacional, República Dominicana

El colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025, dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 100 heridas, muchas de ellas con lesiones permanentes.

A estas cifras se suma una de las consecuencias más dolorosas son los 174 niños, niñas y adolescentes en la orfandad, tras perder a uno o ambos padres en el hecho, lo que ha generado un impacto social y emocional que trasciende el ámbito judicial.

En el plano del proceso, el expediente ha crecido considerablemente. Hasta el 6 de abril de 2026, se contabilizan 141 querellantes y un número similar de abogados, reflejando la magnitud del caso.

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Fiscal Miguel Collado

El Ministerio Público sustenta su acusación en un documento de 156 páginas, acompañado de un amplio conjunto probatorio que incluye:

84 pruebas testimoniales

35 pruebas periciales

40 pruebas documentales

5 pruebas materiales

179 actuaciones procesales

Estas cifras evidencian la complejidad del proceso, en el que se busca establecer responsabilidades penales y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

La audiencia preliminar fue recesada para el 20 de abril de 2026, cuando los querellantes presentarán sus conclusiones, en una fase determinante para decidir si el caso avanza a juicio de fondo.

Audiencia preliminar caso Jet Set

Más allá de los números, el caso Jet Set deja una herida abierta en la sociedad dominicana, marcada por la pérdida de vidas, familias fragmentadas y niños que hoy enfrentan un futuro sin sus padres.

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