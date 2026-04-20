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Juez de la Instrucción del caso Jet Set rechaza presentación de testigos durante audiencia preliminar
“Esa no es la naturaleza de la audiencia preliminar”, sostuvo Mejía, al explicar que la producción de testimonios corresponde exclusivamente al tribunal de fondo durante el juicio.
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