El juez Reymundo Mejía rechazó la solicitud de presentar como testigo a Gregory Adames durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, al considerar que dicha práctica no corresponde a la naturaleza de esta etapa procesal.

El magistrado fue enfático al señalar que no escuchará testigos en esta fase. Indicó que Adames, en su condición de víctima, tiene derecho a declarar, pero no como testigo de ninguna de las partes, sino en el momento procesal adecuado.

“Esa no es la naturaleza de la audiencia preliminar”, sostuvo Mejía, al explicar que la producción de testimonios corresponde exclusivamente al tribunal de fondo durante el juicio.

El juez precisó que el Ministerio Público ya ha aportado las pruebas necesarias, las cuales se encuentran bajo valoración del tribunal para decidir si procede o no la apertura a juicio. En ese sentido, reiteró que permitir la reproducción de testimonios en esta etapa desnaturalizaría el proceso.

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Asimismo, advirtió que aceptar la presentación de testigos obligaría a otorgar el mismo derecho a la defensa, lo que convertiría la audiencia preliminar en un juicio anticipado, incluso más extenso que el propio juicio de fondo.

Mejía también llamó la atención sobre la duración del proceso, señalando que este tipo de audiencias debe ser ágil y centrarse en aspectos formales.

Finalmente, aclaró que tanto las víctimas como los imputados pueden hacer declaraciones si así lo desean, ya sea en el momento o al final de la audiencia, pero insistió en que no se permitirá la presentación formal de testigos en esta fase.