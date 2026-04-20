El abogado Jean Carlos Martínez, representante de varias víctimas, solicitó que la tragedia sea calificada como homicidio voluntario con dolo eventual, al rechazar que se trate de “un mero accidente”, como ha sostenido el Ministerio Público.

Durante la audiencia preliminar, conocida por el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Martínez explicó que el principal desacuerdo con la acusación oficial radica en la calificación jurídica de los hechos.

“El problema no es el hecho, es la calificación jurídica”, afirmó el jurista, al insistir en que la conducta de los imputados encaja en el tipo penal de homicidio voluntario, contemplado en el artículo 295 del Código Penal dominicano.

En el desarrollo de la audiencia, el magistrado Mejía recordó a las partes que esta fase del proceso no constituye un juicio de fondo, por lo que limitó la extensión de algunos argumentos.

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“Doctor, usted sabe que no podemos hacer un juicio”, expresó el juez, al tiempo que garantizó que el tribunal evaluará detalladamente las querellas y planteamientos presentados.

Martínez argumentó que, aunque el dolo eventual no está expresamente tipificado en el Código Penal, ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional como un elemento que puede configurar el homicidio voluntario.

Sostuvo que los jueces tienen la facultad de interpretar la norma penal, especialmente ante conductas que implican un comportamiento temerario y de alto riesgo, como —según afirmó— ocurre en este caso.

El abogado concluyó solicitando que se dicte auto de apertura a juicio, a fin de que en esa etapa se discuta el fondo del proceso y se determine la responsabilidad penal de los imputados.

“Lo que pedimos es que se le dé la oportunidad a las víctimas de que este caso se discuta en un juicio de fondo”, indicó Martínez, al reiterar que las pruebas presentadas respaldan la calificación de homicidio voluntario con dolo eventual.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más