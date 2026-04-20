El fiscal Miguel Collado aclaró que el retiro de querellas registrado durante la audiencia del caso Jet Set no detiene el proceso penal, debido a que los hechos investigados corresponden a una acción pública.

Durante su intervención, explicó que los desistimientos realizados por algunos querellantes tienen efectos únicamente en el ámbito civil, pero no inciden en la persecución penal que lleva a cabo el Ministerio Público.

“Es importante que se tenga claro: los hechos acusados entran dentro de la acción pública”, enfatizó el fiscal, al señalar que, independientemente de los acuerdos o retiros de las víctimas, el órgano acusador continuará el proceso hasta una eventual decisión judicial.

Collado subrayó que la responsabilidad penal no depende de la voluntad de los querellantes, por lo que el caso seguirá su curso en los tribunales. Añadió que el Ministerio Público mantendrá su rol activo incluso en etapas posteriores, incluyendo la ejecución de una posible sentencia firme.

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Asimismo, indicó que durante la jornada se registró el retiro de varias querellas, aunque no precisó el número exacto, reiterando que esto no altera la naturaleza penal del proceso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más