La abogada Laura Acosta instó a la sociedad y a los medios de comunicación a no revictimizar a las personas afectadas por la tragedia del caso Jet Set, al referirse al retiro de varias querellas durante el proceso judicial.

Acosta, quien representa a familiares de personas fallecidas, explicó que cada comparecencia ante el tribunal representa un momento doloroso para las víctimas, quienes se ven obligadas a revivir de forma reiterada la pérdida de sus familiares.

“Cada día que una víctima viene aquí, viene a sufrir la pérdida una y otra vez”, expresó, al subrayar que no corresponde juzgar las decisiones de quienes han optado por desistir de sus acciones legales.

La jurista defendió que los abogados actúan como representantes de la voluntad de sus clientes, por lo que el retiro de querellas responde a decisiones individuales en medio del proceso de duelo.

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Asimismo, consideró que el enfoque no debe centrarse en quienes se han retirado, sino en las víctimas que continúan en el proceso judicial, resaltando que el caso ha mostrado avances importantes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más