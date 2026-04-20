A la salida del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Gregory Adames —exempleado de la discoteca Jet Set y considerado testigo clave en el caso— habló brevemente ante la prensa con un mensaje que combinó calma, convicción y una apelación directa a la responsabilidad moral.
Adames respondió sin entrar en detalles del expediente y centró su declaración en lo espiritual: “Me siento en paz con Dios. Con Dios”. Luego, remarcó un llamado a la rectitud.
"Debemos hacer lo correcto, no importa lo que pase”, aseveró
Las declaraciones ocurren luego de que el juez Reymundo Mejía rechazó la solicitud de presentar a Adames como testigo durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, al considerar que esa práctica no corresponde a la naturaleza de esta etapa procesal.
El juez también rechazó el testimonio con el cual la defensa de víctimas y sobrevivientes buscaba cambiar la acusación del Ministerio Público de homicidio involuntario a voluntario. El magistrado alegó que las audiencias preliminares deben ser ágil y centrarse en aspectos formales.
La defensa alegó el riesgo que corre el principal testigo, cuya muerte ha sido anunciada en tres ocasiones mediante noticias falsas.
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