A la salida del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Gregory Adames —exempleado de la discoteca Jet Set y considerado testigo clave en el caso— habló brevemente ante la prensa con un mensaje que combinó calma, convicción y una apelación directa a la responsabilidad moral.

Adames respondió sin entrar en detalles del expediente y centró su declaración en lo espiritual: “Me siento en paz con Dios. Con Dios”. Luego, remarcó un llamado a la rectitud.

"Debemos hacer lo correcto, no importa lo que pase”, aseveró

Las declaraciones ocurren luego de que el juez Reymundo Mejía rechazó la solicitud de presentar a Adames como testigo durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, al considerar que esa práctica no corresponde a la naturaleza de esta etapa procesal.

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El juez también rechazó el testimonio con el cual la defensa de víctimas y sobrevivientes buscaba cambiar la acusación del Ministerio Público de homicidio involuntario a voluntario. El magistrado alegó que las audiencias preliminares deben ser ágil y centrarse en aspectos formales.

La defensa alegó el riesgo que corre el principal testigo, cuya muerte ha sido anunciada en tres ocasiones mediante noticias falsas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más