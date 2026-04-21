Ágora Mall realizará hoy a las 10:00 a.m. un simulacro de evacuación en el que estarán participando los Bomberos de Santo Domingo y unidades del 9-1-1.

“Este tipo de ejercicio los hacemos para validar y poner a prueba todos los procedimientos que tienen que ver con la seguridad de nuestros visitantes, así como evaluar la funcionalidad de la infraestructura física del mall”, informó Silvia Rosales, administradora del centro comercial.

Agregó que el objetivo es contribuir con la población para desarrollar capacidad de respuesta colectiva frente a los eventos de emergencia

En el operativo participarán todas las tiendas del centro comercial y está planificado que el proceso completo de evacuación dure un aproximado de 10 minutos.

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En el simulacro estarán participando tanto los clientes que estén en el centro comercial a esa hora como los propietarios y empleados de tiendas.

“Queremos hacer de conocimiento a nuestra clientela de manera que cuando vean el operativo sepan que se trata de un simulacro, requisito fundamental para garantizar la seguridad de todos a futuro”, enfatizó Rosales.

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