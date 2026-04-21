Dominicanos reprueban la actuación policial en el caso del camionero Deivy Abreu

La muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada en Santiago no solo sacudió la conciencia colectiva del país: también encendió un debate urgente sobre la capacidad —y la voluntad— de la Policía Nacional para proteger a los ciudadanos.
Un sondeo realizado por el portal Acento.com.do arrojó que el 81.43 % de los participantes califica como "mala" la actuación policial en este caso, frente a apenas un 11.43 % que la considera "buena".
En la red social X, el veredicto fue aún más contundente: el 100 % de los consultados reprobó la respuesta de las autoridades. Ningún usuario la calificó positivamente.
Una tragedia que pudo evitarse
Abreu Quezada, conductor de camión, buscó auxilio en un destacamento policial mientras era perseguido, según versiones recogidas por ciudadanos y familiares. La secuencia de hechos que culminó con su muerte generó indignación generalizada, al percibirse que la institución encargada de protegerlo no actuó a tiempo ni con la diligencia requerida.
El caso tomó un giro adicional cuando trascendió que el principal sospechoso permanece prófugo y sin solicitud de medida de coerción, lo que profundizó la sensación de impunidad entre la ciudadanía.
La ciudadanía habla: "Nos falló como sistema"
Los comentarios en Facebook y en Instagram dejaron en evidencia un sentimiento de abandono institucional que va más allá del caso puntual:
"La policía nos falló a todos, negligencia total."
"Lo que todos y todas sabemos, no están para proteger la ciudadanía que les paga."
"Falló como sistema, pudo intervenir y hacer más por el pobre hombre."
"Negligencia, indiferencia ante un hecho horrendo que se pudo haber evitado."
En Instagram, las voces apuntaron también a fallas estructurales más amplias:
"Falló el sistema en el que vivimos, que no funciona."
"Actuaron rápido en apretarlas, pero el 911 no hizo su trabajo."
"Deben imponer el orden con esos motoristas abusadores que son los dueños de las vías de este país sin orden."
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