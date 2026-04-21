Identifican implicados en ataque mortal contra chofer frente al Palacio de Justicia en Santiago

La sociedad dominicana permanece consternada tras el brutal ataque que cobró la vida de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura, quien fue víctima de una turba de motociclistas en el mismo estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago. El suceso, ocurrido el pasado 17 de abril, ha desatado una ola de indignación y un intenso debate sobre la violencia colectiva y la seguridad ciudadana.
Las autoridades han identificado a varios de los apresados vinculados directamente con el incidente. Entre los detenidos figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Carlos Andrés Roa Morán, Andrés Monclú González y Kevin Francisco Metz Cruz. Según las investigaciones preliminares, estos individuos formaron parte del grupo que acorraló y agredió a la víctima tras una persecución originada por un aparente conflicto de tránsito.
Principal autor material permanece prófugo
A pesar de las capturas, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen activa la búsqueda de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años. A Metz Cruz se le señala como el presunto autor material que propinó las estocadas mortales a Abreu Quezada mientras este intentaba refugiarse en el recinto judicial.
El hecho ha sido calificado por diversos sectores como una muestra alarmante de la pérdida del respeto a la vida y a las instituciones. La agresión, captada en parte por cámaras de seguridad y dispositivos móviles, evidencia cómo la víctima fue perseguida por varios kilómetros antes de ser interceptada y atacada con arma blanca en un espacio que, irónicamente, debería representar la máxima garantía de seguridad y justicia.
Exigencia de justicia y control vial
La fiscalía de Santiago, encabezada por la magistrada Kirsa Abreu en las fases iniciales del proceso, ha confirmado que se solicitarán medidas de coerción contra los siete implicados bajo custodia. Sin embargo, la falta de una orden de arresto formal o solicitud previa contra alias “Macho”, quien sigue evadiendo a la justicia, ha generado críticas sobre la celeridad del proceso contra el principal sospechoso.
Este caso vuelve a poner sobre el tapete la problemática de las "turbas" y la falta de control sobre grupos de motociclistas que, ante incidentes de tránsito, optan por la justicia por mano propia. La población santiaguera y los gremios de servicios municipales exigen que se aplique todo el peso de la ley para evitar que actos de barbarie como este queden en la impunidad.
Compartir esta nota