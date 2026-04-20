A varios días de la tragedia que conmocionó a la ciudad, el principal sospechoso de haber causado la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura, continúa prófugo de la justicia. Según declaraciones de la fiscal titular de Santiago, magistrada Osvaldo Bonilla (representada en el proceso por la magistrada Kirsa Abreu), hasta el momento no se ha presentado una solicitud de medida de coerción formal contra el presunto autor material.
La Policía Nacional ha identificado plenamente a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, como el hombre que presuntamente propinó el ataque con arma blanca el pasado 17 de abril. El incidente ocurrió en el área de parqueos del Palacio de Justicia de Santiago, luego de una persecución originada por un roce de tránsito que escaló violentamente.
Proceso judicial contra la turba
Aunque el Ministerio Público informó que solicitará medidas de coerción contra siete de los implicados en el ataque —atribuido a una turba de motoristas que acorraló a la víctima—, la fiscalía reconoció que existe un vacío procesal respecto al principal señalado debido a su condición de fugitivo.
La fiscal titular admitió que, mientras se avanza en el proceso contra los detenidos que formaban parte del grupo agresor, contra el apodado “Macho” aún no se ha depositado dicha solicitud, a la espera de que sea capturado por las fuerzas del orden para ser sometido a la acción de la justicia.
El caso ha despertado una fuerte indignación social debido a la brutalidad del ataque y a que el mismo se produjo frente a la sede judicial de la provincia, evidenciando los niveles de agresividad en los conflictos de tránsito y la vulnerabilidad de los trabajadores de servicios municipales.
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