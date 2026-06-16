El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 6 de julio, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo sobre los incidentes planteados por varias barras de la defensa en el proceso judicial que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás acusados.

Entre las solicitudes presentadas, la defensa de Alfredo Alexander Solano pidió al tribunal declarar la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, además de que se declare incompetente para conocer el expediente y se disponga la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Los abogados también solicitaron que las magistradas ordenen el archivo de las imputaciones contra Solano y los demás encartados en el proceso.

Por su parte, la defensa de Jean Alain Rodríguez presentó una serie de incidentes mediante los cuales cuestiona de manera directa la validez y legalidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Asimismo, planteó la existencia de posibles conflictos de interés dentro del equipo persecutor.

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Según los abogados del exprocurador, miembros del Ministerio Público, entre ellos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, así como otros fiscales vinculados al caso, habrían tenido participación directa en aspectos investigativos que posteriormente pasaron a formar parte de la acusación formal.

Este planteamiento abre un debate sobre la imparcialidad del proceso y sobre los límites entre las funciones de investigación y acusación, una distinción que la defensa considera fue vulnerada en este expediente.

De igual manera, el abogado Enríquez Vallejo, representante de Jonathan Loander, y Carlos Julio Martínez, defensor de Francis Ramírez, solicitaron al tribunal la nulidad del uso del mote “Medusa” dentro del proceso penal.

Los juristas argumentaron que la incorporación deliberada y reiterada de esa denominación constituye una forma de estigmatización incompatible con la dignidad humana, la presunción de inocencia y las garantías fundamentales del debido proceso.

El tribunal conocerá y decidirá sobre todos los incidentes presentados durante la audiencia el próximo 6 de julio, fecha en la que se espera una decisión que podría incidir en el curso del proceso judicial.

Imputados

En el caso judicial, el principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Junto a él fueron enviados a juicio de fondo Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia Steffani, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, quienes enfrentan diversas acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción administrativa durante la gestión de Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República.

Acusación

Los acusados enfrentan cargos por presunta integración de una red de corrupción que, según el Ministerio Público, operó desde la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Entre las acusaciones figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, soborno, estafa contra el Estado, lavado de activos, prevaricación, falsedad en escritura pública, uso de documentos falsos, enriquecimiento no justificado y violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

El órgano acusador sostiene que la supuesta estructura habría utilizado su posición para beneficiar a personas y empresas mediante contratos irregulares, manejo fraudulento de fondos públicos y otras prácticas destinadas a obtener ventajas económicas ilícitas.

Estas imputaciones forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser probadas en los tribunales durante el juicio de fondo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más