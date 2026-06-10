El Ministerio Público aseguró este martes que las defensas del exprocurador Jean Alain Rodríguez y de los demás acusados en el caso Medusa han intentado llevar el proceso judicial nuevamente a discusiones que ya fueron conocidas durante la etapa preliminar.

Al concluir la audiencia, el representante del Ministerio Público, Melbin Romero, informó que el órgano acusador avanzó en un 90 % de la réplica a los incidentes planteados por las defensas.

"Hoy quedó demostrado que tenemos meses litigando acá en este proceso cosas que ya fueron debatidas en la audiencia preliminar", afirmó Romero al responder preguntas de la prensa.

Según explicó, el Ministerio Público considera que las estrategias de las defensas violan los principios de progresividad y preclusión del proceso penal, debido a que buscan reabrir discusiones que ya fueron conocidas y decididas en fases anteriores del caso.

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"Las defensas se han enfocado en retrotraer el proceso a la etapa preliminar, cuando debiéramos estar tratando cuestiones que son propias del juicio de fondo para determinar la culpabilidad de los encartados", sostuvo.

Durante el intercambio con los periodistas, Romero también respondió a cuestionamientos sobre documentos vinculados a otro proceso judicial que fueron mencionados durante la audiencia.

Al respecto, rechazó los alegatos de desconocimiento planteados por las defensas y aseguró que dichos documentos son de conocimiento común entre las partes.

"Esos documentos son comunes para las partes y fue tanto así que ellos solicitaron que se incorporaran en el proceso. Es decir, que sí tienen conocimiento de esos documentos", manifestó.

El caso Medusa involucra al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y a varios exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría General de la República, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción administrativa.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó la próxima audiencia para el lunes 15 de junio a las 9:00 de la mañana.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más