El abogado Carlos Balcácer, representante del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez ante el caso Medusa, informó este lunes que el acusado pasará a formar parte activa de su equipo de defensa dentro del proceso judicial de dicho caso, ejerciendo también su propia representación legal ante el tribunal.

Según explicó Balcácer, la decisión surge luego de que el Consejo de Defensa quedara temporalmente reducido por la ausencia del abogado Gustavo Biaggi Pumarol y el viaje al exterior de la jurista Nelys Rivas Cid. Ante esta situación, solicitaron a las juezas permitir la participación del exprocurador tanto como imputado como abogado defensor de sí mismo.

Rodríguez Sánchez está acusado de un presunto desfalco de más de RD$ 6,000 millones contra el Estado dominicano.

Defensa apegada al Código Procesal Penal

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Durante sus declaraciones, Balcácer sostuvo que el ordenamiento jurídico dominicano permite que un imputado que sea abogado pueda ejercer su defensa material dentro del tribunal. Indicó que esta figura está respaldada por el artículo 112 del Código Procesal Penal y por varias jurisprudencias nacionales.

El jurista mencionó además el caso del expresidente Salvador Jorge Blanco como precedente de un acusado que pudo asumir parte de su propia defensa en los tribunales dominicanos.

Ministerio Público se opuso a la solicitud

Carlos Balcácer afirmó que el Ministerio Público mostró oposición a la petición presentada por la defensa; sin embargo, aseguró que las juezas acogieron la solicitud basándose en las garantías establecidas por la ley.

Asimismo, señaló que Jean Alain Rodríguez comenzará oficialmente a integrarse a la estrategia de defensa “a partir de hoy”, participando directamente en el conocimiento del proceso judicial relacionado con el caso Medusa.

El contexto: caso Medusa

El caso Medusa (Operación Medusa) es uno de los mayores procesos judiciales por corrupción administrativa en la historia de la República Dominicana. Está dirigido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, a quien se le imputa liderar una red criminal para desfalcar al Estado por más de RD$ 6,000 millones de pesos entre 2016 y 2020

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más